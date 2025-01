Wołodymyr Zełenski zareagował na informacje o wstrzymaniu pomocy finansowej z USA dla Ukrainy. Prezydent poinformował o tym, jak obecnie wygląda sytuacja. – Skupiam się na pomocy wojskowej, dzięki Bogu nie została ona wstrzymana – poinformował.

Donald Trump po swoim zaprzysiężeniu zabrał się za porządki i wdrażanie obietnic. Zmiany dotyczą także polityki wewnętrznej i zagranicznej, szczególnie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. „The Wall Street Journal” informował o strategii pokojowej przewidującej zamrożenie pomocy finansowej dla Ukrainy.

Wydaje się, że administracja właśnie rozpoczęła realizację pomysłu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podpisał memorandum skierowane do pracowników Departamentu Stanu i USAID. Agencja Associated Press wyjaśnia, że akt nakazuje wstrzymanie prac nad programami pomocowymi dot. zagranicznych podmiotów.

Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że memorandum zakłada m.in. zamrożenie na co najmniej 90 dni dla Ukrainy humanitarnej, żywnościowej i wojskowej pomocy.

Zełenski reaguje na informacje AP o wstrzymaniu pomocy. „Dzięki Bogu…”

Co na to Wołodymyr Zełenski? Ukraiński prezydent zabrał głos. Podczas konferencji z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, poinformował, że pomoc wojskowa nie jest wstrzymana. – Nie jestem dziś przygotowany, by o tym mówić, ale wiem, że istnieją pewne ograniczenia dotyczące 90-dniowych programów humanitarnych, musimy przyjrzeć się im szczegółowo – podkreślił.

– Skupiam się na pomocy wojskowej, dzięki Bogu nie została ona wstrzymana – dodał.

