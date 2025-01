Sensacyjne i zaskakujące doniesienia ws. możliwego rozejmu na Ukrainie. Przekazuje je kontrowersyjny, ukraiński portal internetowy Strana.

– Najpierw rozmowy Trump-Putin-Zełenski, potem rozejm w Wielkanoc i pokój 9 maja. Rosja przejmie zajęte ukraińskie terytoria, Ukraina zachowa i rozwinie z pomocą USA swoją armię, ale zrezygnuje ze starań o wejście do NATO – podało dziś radio RMF FM, powołując się przy tym na doniesienia kontrowersyjnego ukraińskiego portalu Strana.

Te doniesienia wskazują na to, że Unia Europejska ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Co więcej, Kijów ma wstąpić do unijnych struktur w 2030 roku. – Sankcje znikną, chociaż niektóre stopniowo, a Europa znów będzie mogła korzystać z taniej rosyjskiej energii – napisano.

RMF FM podaje, że są to „rzekome założenia planu pokojowego Donalda Trumpa”. Należy jednak podkreślić, że nie wiadomo, ile jest prawdy w tych sensacyjnych doniesieniach. Nie wiadomo również, kto mógłby stać za przeciekiem.

Warto przy tym podkreślić, że portal Strana jest wyjęty spod prawa zarówno na Ukrainie, jak i… w Rosji. Każda ze stron oskarża serwis o sianie dezinformacji – proukraińskiej w Rosji i prorosyjskiej na Ukrainie. Należy więc brać pod uwagę to, iż doniesienia mogą być po prostu… wyssane z palca.

