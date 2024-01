Policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego. Funkcjonariusze poszukiwali dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Media informują, że zatrzymano Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na miejscu nie było prezydenta Andrzeja Dudy.

Błyskawiczna akcja służb w Pałacu Prezydenckim. Na miejscu pojawiła się policja, która zatrzymała Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. O wszystkim poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, aresztowano M.Kamińskiego i M.Wąsika! Państwo policyjne się rozpędza. Co dalej? Wejście do Sejmu po kolejnych posłów opozycji? do biur poselskich?do domów? #Koalicja13grudnia nie zastraszycie nas ani nie złamiecie!!!