W Polsce pandemia nie słabnie, ale też się nie nasila – podkreślił we wtorek wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) pytany o dane przedstawione przez unijną agencję ECDC, według których Polska jest jednym z czterech państw UE, gdzie nie słabnie epidemia COVID-19.

Karczewski o dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pytany był w Polsat News. Zaznaczył, że dzień w dzień analizuje krzywą przyrostu zachorowań, która jest cały czas na tym samym poziomie i ulega „niewielkiemu spłaszczeniu”.

Według wicemarszałka Senatu w Polsce epidemia „nie słabnie, ale też się nie nasila”.

„Nie mamy wzrostu zachorowań, a jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym warto i trzeba mówić, coraz więcej jest ozdrowieńców” – podkreślił Karczewski. „To bardzo dobre informacje” – dodał.

Dane ECDC przedstawiła w poniedziałek dyrektor agencji Andrea Ammon europosłom komisji środowiska zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z nimi Bułgaria jest jedynym państwem UE, w którym pandemia przybiera na sile, a w Polsce, Rumunii, Szwecji i nienależącej do UE Wielkiej Brytanii liczba zakażeń koronawirusem utrzymuje się na stabilnym poziomie. We wszystkich innych krajach zaobserwowano znaczący spadek.

W Polsce, gdzie wirus pojawił się później niż na Zachodzie, jest mniej zakażeń niż w państwach najbardziej dotkniętych epidemią – do poniedziałku było to 14 tys. potwierdzonych przypadków. Jednak – jak wynika z danych ECDC – dynamika rozprzestrzeniania się wirusa nie spadła dotąd na tyle, by powiedzieć, że jest on w odwrocie.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

Sprawdzone informacje na temat pandemii koronawriusa dostępne na oficjalnej stronie rządowej: gov.pl