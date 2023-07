Sprawa interwencji policji ws. pani Joanny z Krakowa została nagłośniona przez TVN. Teraz głos zabierają funkcjonariusze. Na konferencji prasowej opublikowano nagranie ze zgłoszeniem o ryzyku popełnienia samobójstwa.

Sprawa pani Joanny i interwencji policji, którą nagłośniła stacja TVN wywołała falę oburzenia. Poszkodowana kobieta nie ukrywa, że ma wielki żal do policjantów. Kobieta mówi wprost, że odarto ją z godności. Jej pełnomocniczka zapowiedziała, że jutro złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 231 kk w związku z nadużyciem uprawnień przez funkcjonariuszy policji.

Każdy powinien obejrzeć te prawdziwe i zarazem szokujące wyznania Pani Joanny, która opowiedziała o tym jaką traumę przeżyła po zatrzymaniu przez PiSlicję za przerwanie własnej ciąży tabletkami poronnymi… Do tego PiS i Konfa właśnie prowadzą!#TalibowiePiS #AniJednejWięcej pic.twitter.com/jMxQMOnyA2 — Adrian Jasiński Morales 🇪🇺🏳️‍🌈🏳️‍⚧️🇺🇦🇵🇱 (@adijas628) July 19, 2023

Tymczasem w czwartek, na konferencji prasowej z udziałem komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka ujawniono nagrania rozmów telefonicznych lekarki, która poinformowała o ryzyku popełnienia samobójstwa przez jej pacjentkę.

Kontrowersje wokół sprawy pani Joanny z Krakowa. Policja opublikowała nagranie

Z relacji lekarki wynika, że kobieta była sama w domu w bardzo złym stanie psychicznym. Miała poinformować lekarkę o dokonaniu aborcji oraz powiedzieć, że nie może znieść tego, co się stało. Zagroziła w pewnym momencie, że zażyje leki.

-Chcę jasno i wyraźnie podkreślić, że pani Joanna ani przez moment nie była osobą zatrzymaną; wobec niej nie użyto też żadnych środków przymusu bezpośredniego – podkreślił Szymczyk.

To jest ten moment, w którym stacja może przeprosić. Każdy dziennikarz może popełnić błąd. https://t.co/WS19CYdwzL — Marcin Dobski (@szachmad) July 20, 2023

-Ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Jedyne co, to robiliśmy wszystko, aby nie dopuścić do zamachu samobójczego i aby zabezpieczyć dowody pozwalające nam na zidentyfikowanie osób, które sprzedały jej te medykamenty i sprawdzenie po pierwsze legalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa tych środków, które zostały przez panią Joannę zakupione, a być może zakupione też przez inne osoby – dodał.

Szymczyk przekonuje, że policjanci muszą w takich sytuacjach przeprowadzić przeszukanie pod kątem posiadania substancji niebezpiecznych. Nie potwierdził jednak informacji o upokarzających poleceniach rozebrania się, kucania i kasłania.

-Nie potwierdzam poleceń dotyczących kasłania, natomiast też chcę powiedzieć, że w wyniku tych czynności kontrolnych ustaliliśmy, że policjantka prosiła o możliwość również skontrolowania dolnej części bielizny, ale po informacji od pani doktor, że przed chwilą przeprowadziła badanie tych okolic, policjantka odstąpiła od tych czynności – stwierdził.