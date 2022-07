Wiele par dąży do tego, by ich wesela były jak najbardziej oryginalne. W ostatnim czasie na TikToku furorę robi nagranie z udziałem panny młodej, która jest jednocześnie hiszpańską tancerką i choreografką. Swoje umiejętności postanowiła wykorzystać właśnie podczas uroczystości, co nie spodobało się wszystkim internautom.

Nagranie internautki o nicku „maribelmorianog” ma już miliony wyświetleń na TikToku. Kobieta jest tancerką i choreografką, na co dzień mieszka w Barcelonie, a swoje umiejętności postanowiła wykorzystać, by uświetnić wesele.

Na nagraniu widzimy, jak kobieta do muzyki Beyonce tańczy dla swojego męża. Trzeba przyznać, że taniec jest mocno wyzywający, po chwili do kobiety dołączyły zresztą dwie inne tancerki. Nie wszystkim internautom nagranie się spodobało, nie brakuje osób, które twierdzą, że wesele nie było odpowiednim miejscem do tego typu tańca.

Kobieta nie wydaje się przejęta komentarzami internautów. Co więcej, niedługo później zamieściła kolejne nagranie przedstawiające dalszy ciąg, podczas którego tańczy już wspólnie z mężem.

Źr.: TikTok