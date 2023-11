Papież Franciszek ujawnił, że od pewnego czasu zmaga się z poważną chorobą. W niedzielę po raz pierwszy nie odczytał rozważań przed południową modlitwą Anioł Pański, zrobił to za niego ksiądz z Watykanu. Franciszek zwrócił się do wiernych poprzez media watykańskie. Jeden szczegół zwrócił szczególną uwagę.

W niedzielę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie nie pojawił się papież Franciszek. To z tego miejsca tradycyjnie, w każdą niedzielę prowadził modlitwę Anioł Pański.

Zamiast tego Franciszek udzielił południowego błogosławieństwa podczas wystąpienia transmitowanego na żywo w telewizji i na telebimach z kaplicy watykańskiego Domu Świętej Marty. To tam na co dzień papież zamieszkuje.

„Bracia i siostry, dziś nie mogę pojawić się w oknie, ponieważ mam problem z zapaleniem płuc” – powiedział papież na nagraniu. Jednocześnie pokazał dłoń, na której można było zobaczyć plaster po kroplówce.

#PapaFrancesco recita la preghiera mariana e benedice i fedeli presenti in Piazza San Pietro. #Angelus pic.twitter.com/de9Kozsilt — Vatican News (@vaticannews_it) November 26, 2023

Franciszek zapewnił, że chce wyzdrowieć do piątku, bo wtedy planuje podróż do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na konferencję klimatyczną COP28. „Nasz świat zagrożony jest, oprócz wojny, także przez inne wielkie niebezpieczeństwo – to klimatyczne, które naraża na ryzyko życie na Ziemi, zwłaszcza dla następnych pokoleń. I to jest sprzeczne z planem Bożym, w którym stworzono wszystko dla życia. Dlatego pod koniec tygodnia udam się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by wystąpić w sobotę na COP28 w Dubaju” – oświadczył papież.

Źr. Radio ZET