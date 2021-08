W ostatnim czasie głośno było o medialnych spekulacjach mówiących o możliwej abdykacji papieża Franciszka. W rozmowie z Radiem ZET odniósł się do tego metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

Część watykanistów podała ostatnio, że papież Franciszek ma coraz bardziej rozważać swoją abdykację. 17 grudnia Ojciec Święty skończy 85 lat, a z jego zdrowiem nie jest najlepiej. Ostatnio papież poddał się operacji usunięcia części jelita grubego, po czym musiał spędzić jakiś czas w klinice. „Kiedy papież jest chory, podnosi się wiatr albo huragan konklawe” – mówił w rozmowie z hiszpańskim radiem niemal dwa miesiące po operacji.

Natychmiast pojawiły się spekulacje, że Franciszek, wzorem swojego poprzednika, zamierza abdykować. W rozmowie z Radiem ZET głos w sprawie zabrał kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski stwierdził, że nie przywiązywałby się specjalnie do tego typu spekulacji. „Pogłoski o abdykacji papieża Franciszka to fakt medialny, nie przywiązywałbym do tego dużej wagi” – powiedział.

Jednocześnie duchowny nie ma wątpliwości, że Ojciec Święty wie, co powinien zrobić. „Co papież zrobi, to jest jego sprawa. Tym bardziej, że jest to taka sytuacja, w której już poprzedni papież, Benedykt XVI, wybrał wiek emerytalny i zrezygnował. Myślę, że papież Franciszek wie, co ma zrobić” – stwierdził.

Żr.: Radio ZET