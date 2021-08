Borys Budka i Bartłomiej Sienkiewicz komentowali w mediach społecznościowych słowa Sławomira Nitrasa na temat Kościoła katolickiego w Polsce. Jego wypowiedź podczas organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego Campusu Polska wywołały oburzenie.

Nitras wziął udział w jednym z paneli dyskusyjnych podczas Campus Polska. Szerokim echem odbiła się jego wypowiedź na temat „piłowania” katolików. „Uważam, że za naszego życia dojdzie do tego momentu, że katolicy w Polsce staną się mniejszością” – mówił Nitras.

„Dobrze, żeby to się stało w sposób niegwałtowny. Żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty. Lecz na zasadzie: „To jest uczicwa kara za to, co się stało. Musimy was spiłować z pewnych przywilejów dlatego, że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś zmieni”. Tak uważam” – dodał Nitras.

Budka i Sienkiewicz krytykują Nitrasa

Jego słowa wywołały ogromne oburzenie opinii społecznej. Nawet liderzy Koalicji Obywatelskiej musieli reagować krytykując Nitrasa. „Polskę musimy zbudować na solidnych filarach: tolerancji, godności, szacunku dla drugiego człowieka. Nie można ani faworyzować ani wykluczać kogoś ze względu na to, czy jest osobą wierzącą czy nie. Nawet najlepsza piła nie zastąpi karty wyborczej. To nasza najsilniejsza broń” – napisał na Twitterze szef klubu KO Borys Budka. W komentarzach zaroiło się od pytań o wyciągnięcie konsekwencji wobec Nitrasa.

Nie tylko Budka oficjalnie krytykował posła PO. Jeszcze ostrzej wypowiedział się na ten temat Bartłomiej Sienkiewicz. „Niedopuszczalna i niemądra wypowiedź @SlawomirNitras . Wyznawców żadnej religii nie wolno „piłować”. To oczywistość naszej cywilizacji. Jestem przekonany, że @trzaskowski_ , gospodarz tego spotkania, nie podziela takich poglądów” – napisał Sienkiewicz.

