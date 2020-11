Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Ojciec Święty nawiązał do 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Papież mówił dużo o wolności.

Papież Franciszek zwrócił się do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. W swoim wystąpieniu nawiązał do obchodzonego dzisiaj w Polsce Święta Niepodległości. Odwołał się również do słów świętego Jana Pawła II.

Czytaj także: Duda wygłosił orędzie z okazji Święta Niepodległości

„Dziś w Polsce przypada Narodowe Święto Niepodległości. Gdy dziękujemy Panu historii za dar wolności, przychodzi na myśl to, czego św. Jan Paweł II uczył młodych: być wolnym, „to znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie” – powiedział papież Franciszek. Jego słowa przytacza profil Konferencji Episkopatu w mediach społecznościowych.

.@Pontifex_pl do Polaków w czasie audiencji generalnej: Dziś w Polsce przypada Narodowe Święto Niepodległości. Gdy dziękujemy Panu historii za dar wolności, przychodzi na myśl to, czego św. Jan Paweł II uczył młodych:być wolnym, „to znaczy: umieć używać swej wolności w prawdzie". pic.twitter.com/u3gGDcpATf — EpiskopatNews (@EpiskopatNews) November 11, 2020

Święto Niepodległości przypada w tym roku w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W 1918 r., po 123 latach niewoli, powróciła Polska. O niepodległej Polsce mówił m.in. jeden z 14 punktów planu pokojowego dla Europy, przedstawionego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona.

Wcześniej papież Franciszek mówił do Polaków o ochronie życia

Pod koniec października Franciszek zwrócił się podczas audiencji do Polaków i przypomniał słowa Jana Pawła II na temat ochrony życia. Słowa Ojca Świętego padły w chwili, gdy w Polsce trwają gwałtowne protesty zwolenników aborcji eugenicznej.

„22 października obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, w roku setnej rocznicy jego urodzin. Zawsze wzywał on do szczególnej miłości wobec ostatnich i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci” – powiedział papież Franciszek.

„Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego papieża Polaka, proszę Boga, aby obudził w sercach wszystkich szacunek dla życia naszych braci. Zwłaszcza najsłabszych i bezbronnych, i dał siłę tym, którzy je przyjmują i troszczą się o nie, także wtedy, gdy wymaga to heroicznej miłości. Niech Bóg Wam błogosławi!” – dodał papież Franciszek.

Źr. twitter; dorzeczy.pl