15 stycznia we Francji ukaże się książka „Z głębi waszych serc”. Papież-senior Benedykt XVI wydał ja wspólnie z prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów, kard. Robertem Sarahem. Poruszona w niej została między innymi kwestia celibatu.

Paryski dziennik „Le Figaro” zaprezentował na swojej stronie internetowej fragmenty nowej książki, której współautorem jest papież-senior Benedykt XVI. „Nie mogę milczeć, trzeba zagrać głos” – mówi w niej Ojciec Święty. Publikacja dotyczy wartości wiary oraz znaczenia kapłańskiego celibatu.

Książka jest reakcją na opinie po Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Amazonii. „Celibat jest niezbędny. Nie mogę milczeć. Spotkaliśmy się w ciągu tych minionych miesięcy, gdy świat rozbrzmiewał wrzawą wytworzoną przez dziwny synod medialny, który szedł za Synodem rzeczywistym. Wymieniliśmy idee i nasze niepokoje. Modliliśmy się i rozważaliśmy w milczeniu” – czytamy we wprowadzeniu.

W przedmowie autorzy zaznaczają, że istotą znaczenia celibatu jest to, by „droga ku Bogu pozostała fundamentem życia”. „Osobiście uważam, że celibat jest darem dla Kościoła i nie zgadzam się, by zezwolić na celibat opcjonalny. Nie. Takie rozwiązanie mogłoby pozostać na najodleglejszych miejscach, jak na przykład wyspy Pacyfiku, ale może o tym pomyśleć, gdy zajdzie taka potrzeba duszpasterska. Pasterz musi myśleć o wiernych” – czytamy.

Źr.: Le Figaro, Gość Niedzielny