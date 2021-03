Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi opublikowało sprawozdanie ze zbiórki pieniędzy. Podzielono wiernych na grupy wiekowe i wykazano, że kościół wsparło zaledwie 0,1 proc. wiernych w przedziale wiekowym 20-29 lat.

Na terenie parafii w Złotoryi przeprowadzono w ostatnim czasie zbiórkę pieniędzy. Jej celem jest pokrycie kosztów zadłużenia związanych z przeprowadzonym remontem. Po zakończeniu zbiórki przedstawiono podsumowanie, w którym wierni podzieleni zostali na grupy wiekowe.

Okazało się, że najmłodsze osoby w wieku 20-29 lat nie wsparli parafii. Datki wpłaciło zaledwie 0,1 proc. parafian w tym przedziale wiekowym. „Z tych statystyk wynika, że parafia nie może liczyć na młode rodziny, które najdłużej będą korzystały z tej świątyni, a niestety nie angażują się lub w niewielkim procencie angażują się w sprawy remontów i utrzymania parafii” – czytamy.

Dla porównania, spośród mieszkańców powyżej 61. roku życia parafię wsparło 45 proc. osób. „To, co państwo składacie na remonty oraz utrzymanie parafii, to nie jest sprawa proboszcza, ale jest to nasze wspólne dobro, które ma służyć przyszłym pokoleniom wierzących Złotoryjan, którzy będą korzystali z tej odnowionej świątyni” – czytamy w sprawozdaniu.

Źr.: sanktuarium-zlotoryja.pl