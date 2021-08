Od kilku lat trwa konflikt między parafianami z Nowielina a miejscowym księdzem. Wierni zarzucają mu, że wywiózł z kościoła cenne wyposażenie, wielokrotnie miał także obrażać parafian. W końcu ci odebrali mu klucze a pod kościołem wywiązała się awantura.

O całej sytuacji informuje między innymi dwutygodnik Puls Powiatu Pyrzyckiego. Na swojej stronie na Facebooku opublikował on nagranie z awantury, do której doszło między mieszkańcami Nowielina a księdzem Edwardem Masnym, który jest proboszczem w Mielęcinie, ale posługuje również właśnie w kościele w Nowielinie.

Jak informują mieszkańcy, konflikt trwa już od ponad trzech lat. Parafianie zarzucają księdzu, że wywiózł z kościoła cenne wyposażenie, między innymi organy. Miał również usunąć witraże z okien kościoła. Kapłan ma również obrażać parafian, a nawet wyrzucać ich z kościoła.

Sołtys Nowielina: „Nie rozumiemy, dlaczego ksiądz nas tak źle traktuje”

Parafianie całą sprawę zgłaszali już do kurii, ale nie pojawiła się żadna decyzja w tej sprawie. Interweniowano nawet u prymasa. Ostatnio doszło do eskalacji konfliktu, mieszkańcy Nowielina zabrali klucz do kościoła i nie wpuścili księdza do środka. „Nie rozumiemy dlaczego ksiądz nas parafian tak źle traktuje, dlaczego nie dba o nasz kościół a kiedy my to robimy to traktuje nas jeszcze gorzej, wyzywa nas w kościele, wygania z kościoła. A kiedy wyremontowaliśmy z własnej inicjatywy po akceptacji zwierzchnika księdza krzyż, to nasz ksiądz do dziś go nie poświecił. Jak tak można?? Kiedy ktoś z nas ma jakąś sprawę do księdza Edwarda, potrzebny jakiś dokument, zdarzy się pogrzeb, chrzciny zawsze mamy z księdzem problemy” – mówi w rozmowie z lokalnymi mediami Bogumiła Kołodziej, sołtys Nowielina.

„Tydzień temu podczas mszy ksiądz Masny ponownie chciał wyprosić z kościoła parafianina, tylko dlatego że zapytał o zalewanie kościoła. Dlatego jak dziś ksiądz otwierał kościół i klucze były w zamku, zabraliśmy je i nie wpuściliśmy księdza, a msza święta nie była odprawiona. Jesteśmy bezradni, mamy nadzieję, że pismo do Prymasa przyniesie jakiś skutek i przyjedzie do naszego kościoła nowy ksiądz” – dodała.

