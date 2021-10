Parlament Europejski zamierza pozwać Komisję Europejską za niestosowanie rozporządzenia w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie Unii Europejskiej. O decyzji poinformował przewodniczące PE David Sassoli.

Jak podał przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, zwrócił się on do służb prawnych PE o przygotowanie pozu przeciwko Komisji Europejskiej. „Rozporządzenie, które zostało przyjęte w grudniu ubiegłego roku, pozwala UE zawiesić płatności z budżetu UE na rzecz państw członkowskich, w których praworządność jest zagrożona. Pismo przewodniczącego do służb prawnych parlamentu pojawia się po głosowaniu w parlamentarnej komisji spraw prawnych, w którym zalecono wszczęcie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Większość przywódców grup politycznych na dzisiejszej Konferencji Przewodniczących poparła tę akcję” – poinformował.

Sassoli jasno zaznaczył, że państwa, w których zagrożona jest praworządność, nie powinny otrzymywać unijnych środków. „Państwa członkowskie UE, które naruszają praworządność, nie powinny otrzymywać środków unijnych. W ubiegłym roku parlament ciężko walczył o mechanizm, który to zapewni. Jednak do tej pory Komisja Europejska niechętnie z niego korzystała. Unia Europejska jest wspólnotą zbudowaną na zasadach demokracji i praworządności. Jeśli są one zagrożone w państwie członkowskim, UE musi działać w celu ich ochrony. Dlatego poprosiłem nasze służby prawne o przygotowanie pozwu przeciwko Komisji, aby zapewnić właściwe egzekwowanie przepisów UE” – czytamy w oświadczeniu.

Czytaj także: Morawiecki podsumował swoje wystąpienie w PE. Wrzucił wpis na Twittera

Żr.: Onet