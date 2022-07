Powołany ostatnio Parlamentarny Zespół. ds. Stosunków Międzynarodowych oraz Interesów Polski i Polonii wzbudza wiele emocji. Falę komentarzy wzbudził zwłaszcza projekt „Stop ukrainizacji Polski” oraz fakt, że na forum udzielał się polityk Konfederacji. – Grzegorz Braun świadomie działa przeciwko naszemu bezpieczeństwu – przekonuje Jacek Ozdoba.

W ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Stosunków Międzynarodowych oraz Interesów Polski i Polonii omawiano projekt „Stop ukrainizacji Polski”. Zaproszeni eksperci tłumaczyli, że wojna na Ukrainie to „nie wojna Polaków”.

Grzegorz Braun poinformował z kolei, że w tym momencie nawet co 10 mieszkaniec Polski jest „przybyszem z Ukrainy”. W tym kontekście przekonywał, iż podnoszone są obecnie pomysły zakładające nawet udział Ukraińców w wyborach w Polsce. W tym kontekście dostrzegł zagrożenie, że w wyborach np. samorządowych może wygrać ukraińska mniejszość.

Tezy wygłaszane podczas omawiania projektu spotkały się z wieloma komentarzami. – „Ekspert” Brauna bredzi że Polska tak zaangażowała się w pomoc Ukrainie bo ukraińska mafia szantażuje polskich polityków sextaśmami. Jeden dzień i Korwin, Sykulski teraz Braun i jego szuria. To nie jest już śmieszne – podkreślił Witold Repetowicz.

-Grzegorz Braun świadomie działa przeciwko naszemu bezpieczeństwu – napisał wiceminister Jacek Ozdoba.

Braun powołał parlamentarny zespół do powstrzymania ukrainizacji Polski. Moim zdaniem ktoś w parlamencie powinien powołać Parlamentarny Zespół do Powstrzymania Braunizacji, Korwinizacji i Konfederyzacji Polski.

To co wyprawia Braun to się w głowie nie mieści. W czasie gdy w rosyjskich bombardowaniach giną ukraińskie dzieci oni walą w Ukrainę i polsko-ukraińskie relacje. Haniebne! #wojna #wojna2022 #wojnawUkrainie