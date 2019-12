Nie ma wątpliwości, że „All I Want For Christmas Is You” to jeden z najpopularniejszych świątecznych przebojów w historii. W serwisie YouTube został odtworzony już ponad 600 milionów razy. W ostatnim czasie wykonali go pasażerowie na stacji metra w Nowym Jorku.

Do całej sytuacji doszło w niedzielę wieczorem na stacji 34th Street Penn Station w Nowym Jorku. Pojawił się tam tłum fanów Mariah Carey, którzy wracali z jej koncertu. Wydarzenie odbyło się w Madison Square Garden.

Wygląda na to, że wszystkim bardzo mocno udzielił się świąteczny klimat. W pewnym momencie bowiem tłum zgromadzony na stacji zaczął śpiewać „All I Want For Christmas Is You”. Nagranie z całej sytuacji błyskawicznie stało się hitem sieci, udostępniła je nawet sama Mariah Carey. Można je zobaczyć poniżej.

Źr.: Twitter