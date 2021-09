Ich interesuje tylko jedna rzecz: niemiecki interes. A tego najlepiej będzie pilnował Donald Tusk – przekonuje Patryk Jaki. Eurodeputowany odpowiedział na wystąpienie szefa Platformy Obywatelskiej ws. zamrożenia unijnych miliardów dla Polski.

Przypomnijmy, że w czwartek media poinformowały o zablokowaniu unijnych pieniędzy (57 mld euro) dla Polski przez Komisję Europejską. Wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis podkreślił, że środki zostaną uwolnione dopiero, kiedy UE stwierdzi, że Polska spełnia europejskie wymogi.

Sprawę błyskawicznie skomentował Donald Tusk. – Jarosław Kaczyński swoją nieodpowiedzialną i niemądrą polityką wyrządza Polsce i wszystkim Polakom dramatyczne szkody. Dziś Unia Europejska wstrzymuje miliardy euro pomocy, której nasz kraj potrzebuje jak tlenu – podkreślił w specjalnym oświadczeniu. – Wstrzymuje tylko dlatego, że PiS niszczy polską praworządność i europejski ład prawny – dodał.

W opinii Tuska winę ponosi tutaj Jarosław Kaczyński. – Za obsesję Kaczyńskiego płacą dziś wszyscy Polacy. Musimy za wszelką cenę zatrzymać ten marsz lunatyków. Jest jeszcze czas – stwierdził.

Na oświadczenie lidera Platformy Obywatelskiej zareagował z kolei Patryk Jaki. – Nie, to nie jest tak, jak powiedział Donald Tusk. Chodzi o to, że Unia Europejska, a tak naprawdę Berlin, mówią nam wszystkim: będziemy tak długo blokować wam pieniądze i uprzykrzać wam życie, jak długo do władzy w Polsce nie wróci nasz człowiek, czyli Donald Tusk – stwierdził eurodeputowany.

– [Ich – red.] interesuje tylko jedna rzecz: niemiecki interes. A tego najlepiej będzie pilnował Donald Tusk – dodał.