Paulina Hennig-Kloska to kolejna posłanka Koalicji Obywatelskiej, która dołączy do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Oznacza to, że ugrupowanie ma już trzy posłanki w swojej strukturze i może utworzyć koło poselskie w Sejmie.

Czworo nowych członków dołączyło do ruchu Polska 2050. Ugrupowanie wydało komunikat w tej sprawie. „Mamy przyjemność poinformować o włączeniu do Polski 2050 czworga nowych członków. Są to: posłanka Paulina Hennig-Kloska, radna Edyta Łongiewska-Wijas ze Szczecina, profesor Tomasz Sójka z Poznania i mecenas Patrycja Borkowska z Łodzi” – czytamy.

Oczywiście największe emocje budzi dołączenie do ruchu Pauliny Hennig-Kloski, posłanki związanej z Koalicją Obywatelską, a wcześniej z Nowoczesną. KIlka dni temu pojawiły się pierwsze informacje w tej sprawie, jednak wówczas posłanka stanowczo im zaprzeczyła. „Rozumiem, że plotki to sól pracy dziennikarzy, ale nie zawsze są prawdziwe. Warto sprawdzać u źródła” – napisała na Twitterze.

Również Katarzyna Lubnauer przekazywała wówczas, że nie będzie kolejnego transferu do Polski 2050. Informowała, że rozmawiała z Pauliną Hennig-Kloską, która miała zapewnić, że nie chce przejść do Hołowni. Stało się jednak inaczej.

Paulina Hennig-Kloska dołącza do Hołowni. Polska 2050 z kołem poselskim?

Tym samym Polska 2050 może utworzyć w Sejmie koło poselskie. Do tego wymagane są bowiem trzy osoby, a w Sejmie są już trzy przedstawicielki nowego ruchu. Oprócz Pauliny Hennig-Kloski są to Hanna Gil-Piątek oraz Joanna Mucha. Do ruchu Polska 2050 już wcześniej dołączył również senator Jacek Bury.

