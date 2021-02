Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl wskazuje na sporą przewagę PiS. W sumie w sejmowych ławach zasiedliby posłowie sześciu ugrupowań.

Gdyby wybory odbywały się w ten weekend, to największą liczbę głosów otrzymałaby partia rządząca. Na PiS chęć głosowania zadeklarowało 37,4 proc. respondentów. Choć to najlepszy wynik ze wszystkich formacji, to jednak oznacza niewielki spadek poparcia. W poprzednim badaniu PiS uzyskało 1 pkt. proc. więcej.

Sondaż wskazuje, że drugie miejsce w zestawieniu nadal zajmuje Koalicja Obywatelska, która zanotowała poparcie na poziomie 21,5 proc. (spadek o 0,3 pkt. proc.). Trzecie miejsce bez zaskoczenia, bo zajmuje je ruch Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chęć głosowania wyraziło 16,2 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Sondaż Estymator: W Sejmie 6 partii

Sondaż wskazuje, że do Sejmu dostałyby się także Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 9,7 proc. poparcia (spadek o 1,4 pkt .proc.), Konfederacja – 7,1 proc. poparcia (wzrost o 0,4 pkt. proc.). Wynik powyżej progu wyborczego notuje też PSL-Koalicja Polska – 5,4 proc. poparcia (wzrost o 0,2 pkt. proc.).

Portal DoRzeczy wskazuje, że przeliczając te wyniki na mandaty, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 211 miejsc w Sejmie. Koalicja Obywatelska – 102. Polska 2050 – 77, Lewica – 38. Konfederacja – 19,. PSL-Koalicja Polska – 12, „Inni” – 1.

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 lutego 2021 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 57 proc.

Źr. DoRzeczy.pl