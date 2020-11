„Przeproście, idioci” – w ten sposób Paulina Młynarska zwróciła się do Michała Piróga i Dawida Wolińskiego. Dziennikarka odniosła się w ten sposób do sprawy Dominica D’Angelica, kontrowersyjnego uczestnika programu „Top Model”.

Dominic D’Angelica to uczestnik „Top Model”, który wywołał ogromne kontrowersje. W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja, że w 2011 roku miał on uprawiać seks oralny z osobą mającą mniej niż 16 lat. Został za to skazany na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Złamał jednak warunki zawieszenia.

Sam uczestnik wydał oświadczenie, w którym poinformował, że w areszcie przebywał w związku z zupełnie inną sprawą. „Nigdy nie zostałem uznany za winnego. Nigdy nie udało mi się dokończyć procesu w 2013 roku, ponieważ dwóch sędziów było chorych i nowy sędzia nie pojawił się na rozprawie. Nie stać mnie było na rozpoczęcie nowego procesu” – tłumaczył.

Uczestnika potępiło wiele osób, ale wśród nich nie było Michała Piróga i Dawida Wolińskiego. „Zniszczyć człowieka, jakie to proste!” – napisał projektant. „Emocje są bardzo złym doradcą, więc radzę ochłonąć. Poczekać i dać możliwość obrony. Wieszanie na szubienicy i palenie na stosach pochłonęły tysiące niewinnych osób” – pisał z kolei Michał Piróg.

W ostrych słowach postanowiła zwrócić się do nich Paulina Młynarska. „Michał Piróg i Dawid Woliński dobitnie pokazali, że „lubieżny dziad” może także mieć twarz „przyjaznego” kobietom, uśmiechniętego geja, albo kumpla. „Lubieżny dziad” to stan umysłu. Tak zaczadzonego kulturą, w której zgwałcić dziewczynę i jeszcze podpisać się dla zabawy na jej ciele to „nic takiego”, że rozum mówi dobranoc. Przeproście, idioci” – napisała.

Źr.: Facebook/Paulina Młynarska, Instagram