Paulina Młynarska martwi się o przyszłość LGBT w Polsce. Dziennikarka zamieściła w sieci ostry wpis, w którym nakłania osoby ze społeczności do opuszczenia kraju. – Świat jest wielki i pełen fajnych ludzi, którzy przyjmą Was z otwartymi ramionami – przekonuje.

W ostatnich tygodniach temat roli społeczności LGBT w Polsce często gościł w mediach. W kampanii wyborczej przyczynili się do tego posłowie partii rządzącej oraz prezydent Andrzej Duda. Nieco później temat powrócił za sprawą kilku incydentów z udziałem osób LGBT, np. tęczowe flagi na warszawskich pomnikach oraz wulgarne zachowanie mężczyzny w czasie Marszu Powstania Warszawskiego.

Sytuacją osób LGBT w Polsce przejmuje się Paulina Młynarska. Dziennikarka zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym dzieli się gorzką opinią w tej sprawie. – Nigdy nie sądziłam, że to napiszę! Przyjaciele, zwłaszcza młodzi LGBTQ+! Każdego dnia myślę o Was. Jeżeli to tylko możliwe, uczcie się języków, aplikujcie do pracy, do szkoły, piszcie do fundacji i innych organizacji pomagających w starcie za granicą i rozważcie wyjazd z Polski – zaproponowała.

Paulina Młynarska apeluje do osób LGBT: Świat jest wielki i pełen fajnych ludzi

Według Młynarskiej władze Polski nie stają na wysokości zadania. W tym kontekście zaatakowała wprost jednego polityka. – Polska obecnie jest jak toksyczna totalnie dysfunkcjonalna rodzina, zarządzana przez niepoczytalnego, niezrównoważonego dziada, który terroryzuje i napuszcza na siebie jej członków – podkreśliła.

– Wam wyznaczył rolę kozła ofiarnego, życie w traumie, zmarnowanie życia. Póki Pl jest w UE, póki łatwo o papiery pobytowe ( co może się zmienić zupełnie nieoczekiwanie), szukajcie sposobu, by znaleźć się tam, gdzie możecie żyć normalnie. Bez nagonki, strachu i wstydu – oświadczyła.

Zdaniem dziennikarki wyjeżdżając z Polski osoby LGBT mogą poprawić swój los. – Gdzie nie sięga władza polskiego zapijaczonego, zakłamanego, agresywnego dziada, tej nieszczęsnej kreatury, ofiary wielowiekowej przemocy, wiecznie szukającej słabszego, żeby go skopać za swoje krzywdy – zaznacza Młynarska.

– Świat jest wielki i pełen fajnych ludzi, którzy przyjmą Was z otwartymi ramionami, pomogą wyleczyć PTSD i będą wspierać. Trzymam za Was mocno kciuki cokolwiek zdecydujcie – dodaje.

Źródło: Facebook.com/MlynarskaPauli