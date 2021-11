Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował, że Pay Pal zablokował zbiórkę pieniędzy przekazanych na organizację Marszu Niepodległości. Do sprawy odniósł się w sieci m.in. Krzysztof Bosak z Konfederacji.

O zaskakującej sytuacji poinformował w mediach społecznościowych Robert Bąkiewicz. Podkreślił, że zamrożono też dotychczas zgromadzone fundusze, które darczyńcy przekazywali na organizację Marszu Niepodległości.

„Do wszystkich Polaków z zagranicy, którzy w ostatnich dniach chcieli wesprzeć darowizną #MarszNiepodległości, a mieli z tym problem w usłudze @PayPal: PayPal zablokował konto @StowMarszN i nie możliwe są żadne płatności. Zamrożono nam także środki” – napisał Bąkiewicz na Twitterze. Wskazał też numer konta, na jaki należy wpłacać datki bezpośrednio.

Zachęcam do wspierania tutaj: https://t.co/fPPRYygWpC oraz bezpośrednio na konto bankowe PKO: 34 1020 1013 0000 0602 0352 8726 — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) November 22, 2021

W innym wpisie Bąkiewicz zwrócił uwagę, że Pay Pal nie podał przekonującego uzasadnienia kontrowersyjnej decyzji. „Tak wygląda walka korporacji międzynarodowych z polskim patriotyzmem. Wszystko oczywiście w imię „postępu” i „tolerancji” – czytamy.

Czytaj także: Michalska o dramatycznych statystykach dot. granicy. „Nie, to nie jest pomyłka”

"Niedozwolone operacje" to przyjmowanie darowizn od naszych sympatyków. — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) November 23, 2021

Do sprawy odniósł się m.in. Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji zwrócił uwagę, że do Polski dociera obecny w USA trend cenzurowania środowisk prawicowych. „Idzie do nas to co w USA, gdzie prawicowe inicjatywy są „deplatformowane” przez większość potentatów technologicznych. Nie tylko odcina się im możliwość komunikowania, ale także zbierania środków czy płatności online” – pisze Bosak.

.@PayPal zablokował środki zebrane na Marsz Niepodległości. Idzie do nas to co w USA, gdzie prawicowe inicjatywy są „deplatformowne” przez większość potentatów technologicznych. Nie tylko odcina się im możliwość komunikowania, ale także zbierania środków czy płatności online. https://t.co/8SBJLBLwfm — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) November 23, 2021

Źr. twitter