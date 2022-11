Cezary Pazura opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, które z pewnością wywoła nostalgię u wszystkich fanów komediowej serii o Jurku Kilerze. Odtwórca głównej roli spotkał innych aktorów, z którymi występował na planie. Znalazł się tam również odtwórca słynnej roli „Szakala” z drugiej części.

Filmy „Kiler” i „Kilerów 2-óch” na trwałe zapisały się w historii polskiej kinematografii. Od premiery drugiej części filmu minęły już ponad 23 lata. Czas robi swoje i mocno zmienił aktorów występujących w filmie. Odtwórca roli Wąskiego, Krzysztof Kiersznowski niestety już zmarł.

Tymczasem podczas festiwalu filmowego Camerimage w Toruniu doszło do spotkania, które sprawiło szybsze bicie serca wśród fanów kultowej komedii. Cezary Pazura opublikował zdjęcie, na którym zapozował wspólnie z Katarzyną Figurą, która odgrywała rolę Rysi Siarzewskiej. Pojawił się również aktor odgrywający rolę „Szakala” w „Kilerach 2-óch”. To 60-letni już Peter J. Lucas znany również jako Piotr Józef Andrzejewski.

Nie wiadomo, czy spotkanie aktorów to czysty przypadek, czy może chodzi o coś więcej. Niedawno znów głośno zrobiło się o możliwym powstaniu trzeciej części kultowej komedii. Wiele wskazuje na to, że szczególnie dąży do tego Cezary Pazura.

Czytaj także: Powstanie „Kiler 3”? Pazura już wie, o czym będzie. Mówi co z Siarą

„Jeśli chodzi o „Kilera” to musimy to zrobić” – mówił niedawno Pazura. „Ja bym chciał.. Potrzebny jest dobry pomysł i świetny scenariusz, rozmawiałem z Juliuszem Machulskim, który jest za tym, żeby to powstało, ale on nie chce tego robić. On może podjąć się roli opiekuna merytorycznego, mentora, ale chciałby żeby ktoś spojrzał na to świeżym okiem” – mówi. „To musi być inny film, ale równie dobry. Pracujemy nad tym… Już wiem o czym będzie” – przyznał.

Źr. o2.pl; instagram; wmeritum.pl