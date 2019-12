Aż tysiąc doniesień dotyczących pedofilii w Kościele katolickim wpłynęło w tym roku do Watykanu. Pochodzą one z całego świata. Stolica Apostolska zapewnia, że w każdym przypadku zagwarantuje sprawiedliwy wynik.

O pedofilii w Kościele katolickim jest w ostatnich latach bardzo głośno. Nic więc dziwnego, że do Watykanu masowo napływają zgłoszenia z całego świata. Włoska agencja Ansa poinformowała, że w kończącym się roku było ich aż tysiąc, co jest zdecydowanym rekordem. Sama Stolica Apostolska określiła to jako „tsunami”.

Włoskie media informują, że zgłoszenia otrzymano z takich krajów jak Argentyna, Chile, Meksyk, Polska, Stany Zjednoczone oraz Włochy. Szef biura w sekcji dyscyplinarnej Kongregacji Nauki Wiary, ks. John Joseph Kennedy poinformował, że konieczna jest praca przez siedem dni w tygodniu.

Ks. Kennedy wyznał, że Stolica Apostolska walczy z nadużyciami, jednak potrzebuje czasu, by przeanalizować każdy przypadek. Jednocześnie zapewnił, że gwarantuje sprawiedliwy wynik w każdej sytuacji. „Przypuszczam, że gdybym nie był księdzem i miałbym maltretowane dziecko, prawdopodobnie przestałbym chodzić na mszę” – powiedział.

Źr.: Radio ZET