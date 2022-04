Rzecznik Pentagonu John Kirby stwierdził, że Władimir Putin nie osiągnął na Ukrainie żadnego celu strategicznego. Jego zdaniem, Ukraina może wygrać wojnę, ponieważ jedyny sukces Rosjan to przejęcie kontroli nad niewielką liczbą osad.

Mijają kolejne tygodnie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojskom rosyjskim wciąż nie udało się zdobyć praktycznie żadnego ze strategicznych celów. Rosjanie musieli wycofać się spod Kijowa i prawdopodobnie będą chcieli skupić się na walkach o Donbas i uzyskanie korytarza lądowego na Krym. Wciąż nie udało im się przejąć kontroli między innymi nad Mariupolem.

Na brak sukcesów Rosjan zwrócił uwagę rzecznik Pentagonu John Kirby. „Jeśli spojrzysz na to, co udało im się do tej pory zrobić, Putin osiągnął dokładnie zero swoich strategicznych celów na Ukrainie” – powiedział. „Nie zdobył Kijowa, nie obalił rządu, nie usunął Ukrainy jako państwa narodowego” – dodał.

Kirby zaznaczył, że wojskom rosyjskim udało się przejąć kontrolę nad niewielką liczbą osad, ale to nie te miejsca, których Władimir Putin potrzebował. „Absolutnie Ukraina może wygrać” – powiedział rzecznik Pentagonu.

Źr.: Onet