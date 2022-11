Pepco to sieć, która w Polsce jest niezwykle popularna. W ostatnim czasie nie tylko przechodzi rebranding, ale również powiększa swoje sklepy. Co ciekawe, zamierza również poszerzać ofertę o zupełnie nowe kategorie produktów.

Pierwsze sklepy Pepco powstały w Polsce w 2004 roku. Dziś sieć ma w Europie niemal 3 tysiące placówek i nie zwalnia tempa. Obecnie kojarzona jest przede wszystkim z ubraniami i produktami dla domu, ale zamierza poszerzać swój asortyment.

Obecnie sieć przechodzi rebranding, w wielu sklepach klienci mogą już zaobserwować nowe logotypy. Co więcej, między innymi dzięki zmniejszeniu części magazynowej znacząco powiększają się kolejne sklepy, co daje zwiększone możliwości sprzedażowe. Pepco zamierza wejść w zupełnie nowe segmenty.

To między innymi sprzęty AGD, które do tej pory nie były sprzedawane w sklepach. Sieć zamierza również powiększyć męski asortyment, a w okolicach kas mają pojawić się produkty spożywcze. „Na wiosnę planujemy wprowadzić do sprzedaży sprzęt AGD, między innymi tostery i czajniki. Ponadto rozszerzamy swoje portfolio o dodatkowe produkty. 85 procent naszych dotychczasowych klientów to kobiety. Widzimy jednak, że to się zmienia, dlatego chcemy powiększyć męski asortyment” – mówiła Agnieszka Jaworska, Pepco Commercial Director.

Źr.: Business Insider Polska, DlaHandlu.pl