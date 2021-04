Zespół Perfect wydał oświadczenie w sprawie pożegnalnej trasy koncertowej. Wynika z niego, że członkowie zespołu nie wiedzieli o pogarszającym się stanie zdrowia Grzegorza Markowskiego. Stwierdzono jednak, że zespół zamierza zagrać zaplanowane koncerty.

W środę na profilu Patrycji Markowskiej pojawiło się oświadczenie Grzegorza Markowskiego. Muzyk poinformował, że ze względu na pogarszający się stan zdrowia, nie będzie w stanie zagrać pożegnalnej trasy koncertowej. Wydarzenia były przekładane z powodu pandemii COVID-19. Wygląda jednak na to, że o problemach zdrowotnych wokalisty nie wiedzieli pozostali członkowie zespołu Perfect.

Na ich oficjalnej stronie pojawiło się oświadczenie, w którym muzycy życzą Markowskiemu szybkiego powrotu do zdrowia. Później jednak pojawiają się zaskakujące słowa. „Oświadczenie to jest dla nas o tyle zaskakujące, że nic w ostatnim czasie nie wskazywało na tak nagłe pogorszenie się stanu zdrowia wokalisty. Zespół Perfect zawsze stawał na wysokości zadania, zarówno na scenie jak i poza nią, i takim chciałby w Waszej pamięci pozostać. Dlatego w obliczu oświadczenia Grzegorza Markowskiego, GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA!” – czytamy.

Perfect poinformował, że koncerty w ramach pożegnalnej trasy koncertowej jednak się odbędą. Wygląda na to, że zespół planuje je zagrać bez Grzegorza Markowskiego. „Zobowiązujemy się do zagrania ostatnich pożegnalnych koncertów w anonsowanych terminach w nieco innej formule, nad którą już pracuje Organizator z naszym managementem. Spodziewajcie się wielu zespołowych przyjaciół i super gości!” – informuje zespół.

Perfect z pożegnalną trasą bez Grzegorza Markowskiego? Fani oburzeni

Zespół stwierdził, że zaplanowana trasa jest też wyrazem solidarności z ofiarami pandemii COVID-19. „Bądźcie z nami do końca, Perfect zawsze był z Wami, w komunie, stanie wojennym, w wolnej Polsce, aż do dziś, także w tym trudnym czasie, gdy pandemia dotknęła tak wielu z nas. Apelujemy do Was, niech koncerty GRAMY DALEJ DLA GRZEGORZA, będą naszym wspólnym wyrazem solidarności z ofiarami pandemii” – czytamy.

Na koniec zespół odniósł się jeszcze raz do Grzegorza Markowskiego stwierdzając, że wokalista może w każdej chwili do nich dołączyć. „Grzegorz Markowski zawsze był, jest i będzie PERFECT i jeżeli tylko zdecyduje, że jego stan zdrowia pozwoli mu wrócić na scenę, dokończyć rozpoczętą trasę pożegnalną dla Was i zakończyć naszą wspólną przygodę zespołu Perfect razem, to droga na scenę Perfectu stoi dla niego zawsze otworem. Do zobaczenia!” – kończą muzycy.

Oświadczenie nie przypadło do gustu wszystkim fanom. Zdaniem niektórych, jest to wyraz wielu nieporozumień w zespole, ponieważ Grzegorz Markowski swoje oświadczenie opublikował na profilu córki, a muzycy prawdopodobnie o nim nie wiedzieli. Nie brakuje też stwierdzeń, że fani nie będą chcieli uczestniczyć w koncertach, w których zabraknie Grzegorza Markowskiego.

Źr.: Facebook/Strona zespołu Perfect