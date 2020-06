Sławomir Peszko dołączył do klubu Wieczysta Kraków, który aktualnie w lidze okręgowej. Były reprezentant Polski i piłkarz Ekstraklasy poinformował, że zamierza pomóc zespołowi co najmniej w dwóch awansach.

Sławomir Peszko jeszcze do niedawna występował w piłkarskiej reprezentacji Polski, a w ostatnim czasie w Lechii Gdańsk, z którą rozwiązał kontrakt w marcu. Do Wieczystej Kraków przeniósł się zatem na zasadach wolnego transferu. W mediach pojawiła się zaskakująca pogłoska, że w nowym klubie zawodnik zarobi kwotę zbliżoną do tej z Ekstraklasy.

Właścicielem klubu jest Wojciech Kwiecień, właściciel sieci aptek Słoneczna. Media informują, że biznesmen chce stworzyć w Krakowie ambitny projekt, a Wieczystą w ciągu kilku lat wprowadzić na znacznie wyższy poziom. Dlatego nie szczędzi na pensjach zawodników.

„W końcu w wieku 35 lat mogę podjąć decyzję nie patrząc na menedżerów, którzy mi coś doradzają, na niektórych dziennikarzy, którzy coś o mnie napiszą i proponują mi ten czy inny klub czy też różnych kibiców, którzy twierdzą że się wypaliłem.” – powiedział w rozmowie z klubową stroną Peszko.

„Teraz po prostu idę do Wieczystej i chcę temu klubowi pomoc w dwóch awansach. Chcę się odwdzięczyć mojemu przyjacielowi panu Kwietniowi, który mi pomógł w Wiśle Kraków. Teraz jest czas, żebym ja jemu pomógł i dlatego wybrałem ten kierunek!” – dodał piłkarz.

Ja – Sławomir Peszko idę do Wieczystej i chcę temu klubowi pomoc w dwóch awansach! Witamy w klubie Sławek!https://t.co/1o7ZTSWw1Z pic.twitter.com/xDFVTCHSUT — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) June 15, 2020

Sławomir Peszko do tej pory grał m.in. dla FC Koeln, Lecha Poznań czy Wolverhampton Wanderers. W zeszłym roku był wypożyczony z Lechii Gdańsk do Wisły Kraków.

