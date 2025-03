Słuchajcie, to jest niepoważny gość. Wspomnicie moje słowa – przekonuje Ryszard Petru. Polityk Trzeciej Drogi opublikował pierwszy film z serii poświęconej Sławomirowi Mentzenowi. Jak zaatakował lidera Konfederacji?

Ryszard Petru w poniedziałek zapowiedział, że zamierza w najbliższym czasie publikować treści na temat Sławomira Mentzena. We wtorek pojawiło się pierwsze nagranie o kandydacie na prezydenta pod wymownym tytułem: „Petru grilluje Konfederację: Sezon 1. Odcinek 1”.

– Wszystko, co robi Sławomir Mentzen, jest nieprawdziwe. To jest po prostu teatr. On przed każdym wystąpieniem uczy się tekstu na pamięć, a potem odtwarza to na swoich występach. W kółko to samo – mówi Petru.

Jego zdaniem Mentzen ma jednak jeden problem. – Wystarczy mu tylko przerwać i już się chłopak zupełnie gubi. A jak mu zadasz pytanie, zupełnie nie wie, jak na nie odpowiedzieć, bo nie było tego w scenariuszu – zauważył.

Petru żartuje z Mentzena. Porównał go do… „króliczka”

Następnie polityk Trzeciej Drogi zdobył się na zaskakujące porównanie. – Nie wiem, czy pamiętacie taką reklamę Duracell, takiej baterii. Mentzen jest jak ten króliczek z Duracell – jak się kończy bateria, to on padnie. Tak samo jest z bieganiem. Jeśli mu zastąpić drogę albo powiedzieć „Sławek, zatrzymaj się”, to chłopak nie będzie wiedział, gdzie dalej biec – mówi rozbawiony polityk.

Na koniec, były szef Nowoczesnej przestrzegł widzów. Jego zdaniem, Mentzen nie jest poważnym politykiem. – Słuchajcie, to jest niepoważny gość. Wspomnicie moje słowa – podkreślił.

Petru grilluje Konfederację: Sezon 1. Odcinek 1. pic.twitter.com/Tl0tCos0bv — Ryszard Petru (@RyszardPetru) March 18, 2025

