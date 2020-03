Dominikanie z klasztoru w Rzeszowie poinformowali publicznie, że u pięciu zakonników potwierdzono zakażenie przez koronawirus. Duchowni wystosowali apel do wiernych, którzy w ostatnich dniach mogli mieć kontakt z zarażonymi.

Dominikanie z Rzeszowa opublikowali specjalny komunikat. „Jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, zostaliśmy objęci kwarantanną nałożoną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, gdyż jeden z nas miał kontakt z osobą u której pozytywnie stwierdzono zakażenie przez koronawirus.” – rozpoczęli.

W dalszej części oświadczenia, poinformowali, że wyniki testów na koronawirus okazały się pozytywne u pięciu z zakonników. „Jesteśmy objęci procedurą medyczną i na ten moment czujemy się dobrze.” – piszą dominikanie.

Zakonnicy zwrócili się również do wiernych, którzy w ostatnich dnia (od 9 marca) mogli mieć kontakt z zarażonymi przez koroanwirus. Zaapelowali do nich, aby poddali się domowej kwarantannie o obserwowali, czy nie pojawiają się charakterystyczne objawy. „Jeżeli macie jakiekolwiek objawy i symptomy – prosimy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.” – apelują.

Dominikanie zwrócili uwagę, że do najczęstszych objawów koronawirusa należą m.in. gorączka, kaszel, bóle mięśni czy duszności i kłopoty z oddychaniem. „Zostańcie w domach. Prosimy was o modlitwę i zapewniamy Was o niej” – posumowali duchowni.

