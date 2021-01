Dawid Kubacki zakończył rywalizację w Turnieju Czterech Skoczni na trzecim stopniu podium. W wywiadzie dla TVP Sport zdradził, że bardzo cieszy się ze zwycięstwa Kamila Stocha. Docenił także pracę całego sztabu.

Kamil Stoch zwycięstwem w Bischofshofen przypieczętował swoją wygraną w Turnieju Czterech Skoczni. To trzeci triumf zawodnika w tych prestiżowych zawodach. Dawid Kubacki dziś spisał się nieco słabiej, ale i tak zajął trzecie miejsce w klasyfikacji turnieju.

W wywiadzie dla TVP Sport Kubacki stwierdził, że Kamil Stoch w tym turnieju zasłużył na zwycięstwo. „Najważniejsze jest oczywiście to pierwsze miejsce i bardzo się cieszę, że Kamil je zdobył. Za bardzo oporu dzisiaj nie miał – od żadnego z nas. Myślę, że bardzo zasłużył na tego trzeciego orła – będzie miał do kolekcji” – powiedział.

Kubacki odniósł się również do wewnętrznej „rywalizacji” między nim a Stochem. „Oczywiście docinaliśmy sobie cały czas. Ale to było wszystko w żartach bo jesteśmy kolegami i takie żarty sobie robimy. (…) Jesteśmy kolegami, walczymy tutaj na skoczni, ale możemy sobie żartować, możemy się z tego cieszyć. Kończymy zawody i możemy się wszyscy cieszyć ze skoku Kamila” – mówił.

Zawodnik docenił również styl, w jakim Stoch oddał dzisiejsze skoki. W drugim z nich pojawiły się 20-punktowe noty. „Piękny stylowo był, z progu też to bardzo dobrze wyglądało. Dzisiaj oglądając skoki Kamila było widać, że ma flow i to idzie jakby bez wysiłku. Trochę to wygląda jak od niechcenia, ale takie skoki są najlepsze i to leci, nieważne jakie są warunki” – stwierdził.

Dawid Kubacki został również poproszony o zdradzenie tajemnicy na zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. W ostatnich pięciu latach Biało-Czerwoni wygrywali w tych zawodach czterokrotnie. Skoczek docenił mocno nie tylko pracę zawodników, ale też całego sztabu. „Tajemnic się nie zdradza. Jest to pochodna naszej pracy – nie tylko naszej pracy, ale też pracy wszystkich ludzi, którzy nas wspierają i pomagają nam dojść na sportowe szczyty. Sami byśmy się tak nie wytrenowali” – powiedział.

Źr.: TVP Sport