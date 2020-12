Robert Lewandowski został najlepszym piłkarzem na świecie. Polak wygrał plebiscyt FIFA The Best. Teraz zamieścił pierwszy wpis po triumfie w głosowaniu.

To niewiarygodne, ale prawdziwe. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem na świecie. Nasz rodak zwyciężył w plebiscycie FIFA The Best. O zwycięstwie kapitana reprezentacji Polski w głosowaniu zadecydowali kapitanowie reprezentacji, selekcjonerzy, dziennikarze oraz kibice, którzy mogli wybierać piłkarzy za pośrednictwem strony internetowej światowej federacji piłkarskiej.

„Jestem dumny. To wielkie osiągnięcie i dla mnie i dla mojej drużyny. Zarówno dla Bayernu jak i reprezentacji Polski. To był bardzo trudny rok dla wszystkich. Oczywiście najważniejsze było wygranie Ligi Mistrzów” – powiedział „Lewy” komentując swój triumf.

To jednak nie koniec. Niedługo po zwycięstwie kapitan naszej kadry zamieścił wpis na Facebooku, gdzie również odniosł się do swojego niebywałego sukcesu. Pierwszą część komentarza napisał w języku angielskim, natomiast drugą – po polsku.

Robert Lewandowski z wpisem na Facebooku

Robert Lewandowski okazał się lepszy zarówno od Cristiano Ronaldo, jak i Leo Messiego. To naprawdę niesamowite wyróżnienie, ponieważ zarówno Portugalczyk, jak i Argentyńczyk rok do roku kolekcjonują wszystkie piłkarskie statuetki. Tym razem musieli jednak uznać wyższość Polaka.

„Bardzo dziękuję za tę nagrodę, to niesamowity zaszczyt odebrać ją dziś wieczorem” – napisał Lewandowski na swoim FB w języku angielskim. Linijkę niżej zamieścił jednak dwa zdania w naszym języku. „Dziękuję Wam” – podsumował nasz rodak.