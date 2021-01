Nie jest tajemnicą, że Joe Biden jest miłośnikiem psów. Jeden z jego czworonogów został nawet oficjalnie powitany w Białym Domu, co żartobliwie nazwano „indoguracją”. Impreza miała oczywiście szczytny cel.

Champ i Major to psy Joe Bidena, które już zdążyły zyskać ogromną popularność, szczególnie dzięki mediom społecznościowym. Szczególnie Major wzbudza duże emocje – jest to pies, który wcześniej mieszkał w schronisku, dokładniej w ośrodku Delaware Humane Association. Dopiero stamtąd trafił do domu polityka.

Teraz właśnie na jego cześć zorganizowano specjalną imprezę, żartobliwie określoną jako „indoguracja”. Pies został oficjalnie powitany w Białym Domu, wszystko oczywiście odbyło się w reżimie sanitarnym. Impreza transmitowana była w sieci, a podczas niej zbierano fundusze na rzecz bezdomnych zwierząt.

Cel był więc szczytny i, jak się okazuje, udało się zebrać sporą sumę. Organizatorzy zdobyli bowiem na rzecz bezdomnych zwierząt około 200 tysięcy dolarów.

Źr.: CNN