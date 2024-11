Kreml ostro reaguje na pierwszy atak Ukrainy przy użyciu rakiet ATACMS. Niedawno Joe Biden wydał zgodę na ich użycie. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow już otwarcie mówi o tym, że obecnie trwa „wojna Rosji i NATO”.

Pieskow w rozmowie z indyjską agencją ANI usłyszał pytanie o przedłużający się konflikt na Ukrainie. „Kiedy to wszystko się zaczęło, zaczęło się przeciwko reżimowi w Kijowie. A teraz trwa dalej jako wojna między Rosją i NATO. Dlatego trwało to sporo czasu i jeszcze sporo będzie trwać” -powiedział Pieskow.

Rzecznik Putina powiedział, że „nie sądzi”, iż „można odpowiedzieć na pytanie, kiedy może się to zakończyć”. „Jedyne, co mogę powiedzieć, to że zakończy się to, gdy tylko osiągniemy nasze cele” – wyjaśnił.

„Kontynuujemy operację wojskową, ponieważ obecnie zarówno Kijów, jak i jego przywódcy w Waszyngtonie odmawiają możliwości pokojowych negocjacji” – powiedział Pieskow.

We wtorek Putin podpisał dekret o zmianie doktryny nuklearnej. „Urzędnicy rządowi w Stanach Zjednoczonych decydują się na użycie swojej broni, broni wyprodukowanej w Ameryce, przeciwko Federacji Rosyjskiej. Jest to wyraźny przykład nowej sytuacji i to potwierdza jak konieczne jest uaktualnienie koncepcji” – wskazał Pieskow.

Źr. Interia