Po niedawnej zgodzie Joe Bidena, Ukraina po raz pierwszy użyła pocisków ATACMS do uderzenia w głąb Rosji – donosi portal RBK-Ukraina. Serwis powołuje się na ukraińskie źródła wojskowe. Co ciekawe, nawet strona rosyjska potwierdziła, że doszło do takiego ataku.

Ukraina po raz pierwszy użyła amerykańskich rakiet ATACMS. Uderzono w cel militarny w okolicy miasta Karaczew w obwodzie briańskim. „Rzeczywiście, po raz pierwszy wykorzystano ATACMS do ataku na terytorium Rosji” – podkreślił rozmówca serwisu.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował wcześniej, że w nocy zaatakowano skład amunicji w pobliżu miasta Karaczew w obwodzie briańskim. W ataku doszło do zniszczenia amunicji artyleryjskiej pochodzącej z Korei Północnej. Karaczew leży około 130 km od granicy z Ukrainą.

Co ciekawe, nawet rosyjski resort obrony potwierdził, że nastąpił taki atak. Rosjanie twierdzą, że Ukraina zaatakowała nocą sześcioma takimi rakietami obiekt w obwodzie briańskim. Przekazano, że pięć rakiet strącono, a jedną „uszkodzono”.

Odłamki uszkodzonego pocisku spadły na teren obiektu wojskowego, co spowodowało pożar w miejscu zdarzenia. Zapewniono, że atak nie spowodował żadnych ofiar ani strat materialnych.

Źr. RMF FM