Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do podniesionej w ostatnim czasie kwestii reparacji nie tylko od Niemiec, ale również od Rosji. Jego zdaniem, politycy w Warszawie „szkodzą prestiżowi swojego kraju i znacząco komplikują kontakty” ze swoimi sąsiadami.

W ostatnim czasie kwestia reparacji wojennych znów pojawiła się w debacie publicznej. Polski parlament wydał uchwałę o żądania zrekompensowania szkód wyrządzonych Polsce i jej obywatelom przez III Rzeszę. Z kolei prezydent Andrzej Duda dodał do tego, że nasz kraj powinien domagać się reparacji również od Federacji Rosyjskiej.

Na reakcję Kremla nie trzeba było długo czekać. Dmitrij Pieskow, którego cytuje agencja TASS stwierdził, że w Polsce „wielu polityków wchodzi w jakiś niezdrowy ekstremizm polityczny”. „Jeśli żartujemy z tak wściekłej rusofobii, to może nasi historycy powinni dokopać się do XVI wieku, może znajdziemy coś, o co moglibyśmy poprosić Polaków” – stwierdził.

Zdaniem rzecznika Kremla, politycy w Warszawie poprzez swoje decyzje „szkodzą prestiżowi swojego kraju i znacząco komplikują kontakty”. „I to nie tylko z Rosją, gdzie wszystko jest już niezwykle skomplikowane, ale także z jej sojusznikami” – dodał.

Źr.: WP