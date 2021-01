Policjanci z Trzebnicy zatrzymali 21-letniego kierowcę Jaguara, który podejrzany jest o spowodowanie wypadku będąc w stanie nietrzeźwości. Pijany kierowca podczas manewru wyprzedzania nie zachował należytych środków ostrożności i spowodował zderzenie z dwoma pojazdami jadącymi z naprzeciwka. W wyniku zdarzenia jeden z pasażerów prowadzonego przez niego auta poniósł śmierć na miejscu, a on sam i dwóch innych uczestników zdarzenia trafiło do szpitala.

Dramat rozegrał się 16 stycznia na Drodze Krajowej nr 15 w okolicy miejscowości Ligota. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 21-letni pijany kierowca samochodu marki Jaguar stracił panowanie nad pojazdem podczas manewru wyprzedzania. Następnie uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd ciężarowy marki Iveco, a potem w pojazd osobowy marki skoda. Ostatecznie wypadł z drogi, a samochód którym kierował rozpadł się na dwie części.

Niestety wypadek okazał się tragiczny, bo mężczyzna podróżujący Jaguarem poniósł śmierć na miejscu. Natomiast sprawca wypadku, pasażer prowadzonego przez niego auta i kierujący samochodem marki skoda trafili do szpitala.

Pijany kierowca trafił za kratki

Jak się okazało po przebadaniu sprawcy wypadku miał on ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali podejrzanego, a po wytrzeźwieniu pijany kierowca usłyszał zarzut. Najbliższe miesiące spędzi za kratkami, bo trzebnicki sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

21-latkowi grożą bardzo surowe konsekwencje, bo kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z trzebnickiej komendy ponownie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę na drogach oraz stosowanie się do hasła „JADĘ NIE PIJĘ!”. Pośpiech, roztargnienie, skrajnie trudne warunki atmosferyczne oraz nieodpowiedzialność mogą doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.Apelują również do osób, które zauważą pijanego kierowcę, aby jak najszybciej powiadamiali policję. W ten sposób mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie.

Źr. Policja Trzebnica