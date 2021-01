Co najmniej 30 fotoradarów ma przybyć w polskich miastach – wynika z informacji o przetargu, którą opublikował Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Mają one poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Projekt zakłada także zakup urządzeń do pomiarów odcinkowych oraz dokumentujących przekroczenie prędkości.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego zamierza przeznaczyć aż 162 miliony złotych na projekt, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Zdecydowana większość, bo aż 137,7 miliona złotych, pochodzi ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu ma zostać zakupionych między innymi 39 urządzeń do pomiarów odcinkowych, 26 radarów dokumentujących przekroczenie prędkości w punktach oraz 5 wideoradarów, które zostaną umieszczone na przejazdach kolejowych.

Dodatkowo, GITD ogłosił przetarg na zakup i instalację 30 urządzeń pomiarowych, które mają stanąć na polskich skrzyżowaniach. Mają one działać na zasadzie wideodetekcji, czyli udokumentują na przykład przejazd na czerwonym świetle oraz umożliwią identyfikację sprawcy. Do tej pory na polskich skrzyżowaniach jest 20 takich urządzeń, więc ich liczba ma wzrosnąć ponad dwukrotnie. Co więcej, w planach są już kolejne przetargi.

Gdzie kierowcy powinni szczególnie mieć się na baczności? Na razie wiadomo, że fotoradary mają pojawić się między innymi na skrzyżowaniu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wolskiej w Warszawie. Inny radar ostanie umieszczony na skrzyżowaniu al. Mickiewicza i ul. Żeromskiego w Łodzi. Newralgiczne miejsca, w których mają zostać umieszczone urządzenia wskazał jako szczególnie niebezpieczne Instytut Transportu Drogowego.

Czytaj także: Kierowca zginął na miejscu. Zderzył się z ciężarówką

Źr.: Główny Inspektorat Transportu Drogowego