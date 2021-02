Policjanci z legnickiej drogówki zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który w nocy jechał autostradą A-4 pojazdem ciężarowym kompletnie pijany. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało u kierującego blisko 4 promila alkoholu. Pijany kierowca to obywatel Ukrainy i natychmiast go zatrzymano. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu około godziny 23.00 policjanci legnickiej drogówki podczas patrolowania autostrady A-4 otrzymali informację, że kierujący samochodem ciężarowym z naczepą jedzie całą szerokością jezdni i jest prawdopodobnie nietrzeźwy.

Funkcjonariusze natychmiast udali się w kierunku Zgorzelca, gdzie na wysokości 73 km A-4 (gmina Chojnów) zauważyli podany pojazd. Policjanci natychmiast zatrzymali do kontroli kierującego, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Zgłoszenie okazało się zasadne, bo pojazd prowadził zupełnie pijany kierowca.

Pijany kierowca miał… 4 promile

Od mężczyzny było czuć wyraźną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że 28-latek ma blisko 4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Obywatel Ukrainy został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze zatrzymali mu również uprawnienia do kierowania pojazdami.

Legniccy policjanci przypominają, że za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do lat 15, a także wysoka grzywna.

Fot. Policja Legnica