Minister edukacji Przemysław Czarnek ogłosił na dzisiejszej konferencji prasowej, że szkoły nadal będą pracować w obecnym trybie. Do szkół stacjonarnie uczęszczają jedynie uczniowie klas od I do III i to się nadal nie zmieni.

„Wydajemy rozporządzenie przedłużające dotychczasowe działanie szkół do końca lutego. Klasy I-III szkół podstawowych: nauka w trybie stacjonarnym, pozostałe w trybie zdalnym” – poinformował na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. To oznacza, że szkoły w większości nadal pozostaną w trybie nauczania zdalnego.

„Rozważamy pięć wariantów powrotu do szkół. To zależy m.in. od tego, jakie będą wyniki testów nauczycieli i ilu z nich się zaszczepi” – wskazał minister Czarnek. Szef resortu edukacji podkreślił jednak, że istnieje wiele czynników wpływających na ostateczną decyzję o tym, czy szkoły wrócą do normalnej pracy.

Kiedy szkoły wrócą do pracy stacjonarnej?

Minister podkreślił, że „klasy ósme i maturalne bardzo często korzystają i będą nadal korzystały w kolejnych tygodniach z konsultacji indywidualnych i w niewielkich grupach”. „Organizowane są dla nich sprawdziany i egzaminy próbne” – zaznaczył.

👉 Do końca lutego szkoły i placówki funkcjonują na dotychczasowych zasadach. #edukacja @PremierRP pic.twitter.com/tj45wId3Ql — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) February 11, 2021

Szef resortu edukacji zapewnił, że ministerstwo w najbliższym czasie przeanalizuje m.in. liczbę zakażonych wśród testowanych nauczycieli, liczbę pracujących szkół w trybie stacjonarnym oraz zdalnym. Jego zdaniem pozwoli to w perspektywie dwóch tygodni na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłości nauki stacjonarnej w szkołach.

Nowe zakażenia

W czwartek Ministerstwo Zdrowia informuje o wzroście zakażeń, bo o ponad 7 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Najwięcej zakażeń odnotowano na terenie województwa mazowieckiego. W porównaniu z wczorajszymi danymi wzrosła liczba przypadków śmiertelnych.

W ciągu doby znacznie wzrosła liczba przypadków śmiertelnych. Wczoraj odnotowano 360 zgonów, dzisiaj aż 456. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 95 osób, zaś z powodu współistnienia z innymi chorobami 361 osób.

