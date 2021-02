Artur Dziambor na antenie Radia Wnet komentował niedawno ogłoszony pomysł Borysa Budki. Przypomnijmy, lider PO zwrócił się do przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych o utworzenie wspólnego rządu, który odsunie PiS od władzy. W ocenie posła Konfederacji, w obecnej kadencji pomysł jest kompletnie oderwany od rzeczywistości.

Dziambor bardzo krytycznie ocenił pomysł Budki na odsunięcie PiS-u od władzy przed wyborami. „Nie ma takiej możliwości, by z PiS-u uciekło 30-40 posłów, a to jest jedyna szansa, żeby PiS rzeczywiście straciło większość” – stwierdził. „Wszelkie zaklęcia Borysa Budki na temat tego jak to PiS odsunie od władzy jeszcze w tej kadencji są tylko i wyłącznie zaklęciami” – skwitował.

Dziambor wyklucza poparcie lewicy

Polityk Konfederacji podkreślił, że dla jego formacji szczególnie odpychająca jest perspektywa poparcia rządu, w którym znaleźliby się przedstawiciele skrajnej lewicy.

„Nie ma takiej możliwości, żebyśmy my w Konfederacji zagłosowali za jakimkolwiek rządem – technicznym czy nietechnicznym – gdzie będziemy wchodzili w spółkę z Zandbergiem, Czarzastym, itd.” – podkreśluł Dziambor. „Nie ma fizycznie takiej możliwości, żebyśmy się na taki układ zgodzili” – powtórzył dosadnie.

Koalicja 276

Przypomnijmy, w sobotę Borys Budka zapowiedział m.in. powołanie tzw. „koalicji 276”, czyli sojuszu opozycji: KO, Lewicy, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Budka twierdzi, że opozycja już teraz mogłaby wygrać wybory. Stwierdził, że 276, to liczba posłów potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta.

Gdy to mówił za jego plecami widniało duże logo z napisem „Koalicja 276”. Poniżej umieszczono logotypy partii opozycyjnych, które mogłyby wejść w skład takiego sojuszu. Obok Koalicji Obywatelskiej widniały tam loga Polski 2050 Szymona Hołowni, Lewicy i PSL. Problem w tym, że inicjatorzy akcji najwyraźniej zapomnieli zapytać potencjalnych sojuszników o pozwolenie na wykorzystanie ich symboli. W kolejnych dniach sprawa wywołała sporo kontrowersji wśród polityków opozycji.

Źr. Radio Wnet; dorzeczy.pl; wmeritum.pl