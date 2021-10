Mławscy policjanci prawie każdego dnia zatrzymują kolejnych nietrzeźwych kierujących, jednak w tym przypadku pijany kierowca ułatwił pracę mundurowym i sam zatrzymał się przed budynkiem mławskiej komendy. Do zdarzenia doszło w nocy, a podejrzanie zachowującego się kierowcę zauważyli dyżurni.

Dyżurni obserwując obraz z kamer, około godz. 1 zauważyli samochód, który zatrzymał się przed budynkiem komendy. Jednak nikt z niego nie wysiadł. Zaniepokojeni wyszli sprawdzić, co się dzieje.

Na ich widok, kierowca fiata pozostawił samochód, a sam próbował odejść. Został natychmiast zatrzymany. Pijany kierowca to 39-letni mieszkaniec Mławy. W organizmie miał ponad 1,70 promila alkoholu.

W rozmowie z policjantami oświadczył, że zanim wsiadł za kierownicę, pił wódkę i piwo. Nie wiadomo, co przywiodło go nocą na parking mławskiej komendy Policji. Wiadomo natomiast, jak zakończyła się ta wizyta – samochód kierowcy został odholowany, a zatrzymanemu mławianinowi grozi do 2 lat więzienia.

