Do nietypowego zdarzenia doszło przed kamerą TVP Sport. Po meczu Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin zawodnik gościł wdał się w sprzeczkę z jednym z kibiców.

W sobotnim meczu polskiej ekstraklasy zawodnicy Pogoni Szczecin wygrali na wyjeździe z Piastem Gliwice 2-0. Dzięki temu cały czas pozostają w walce o tytuł mistrzów Polski, o który najprawdopodobniej rywalizować będą do samego końca rozgrywek z Lechem Poznań.

Po meczu na stadionie Piasta przed kamerę TVP Sport, czyli telewizji, która relacjonowała spotkanie, zaproszony został piłkarz Pogoni Sebastian Kowalczyk. Niedługo później doszło do niespodziewanej sytuacji. Zawodnika zaczepił bowiem kibice śląskiego zespołu.

Kowalczyk, którego na zgrupowanie reprezentacji Polski zaprosił w ubiegłym roku Paulo Sousa, postanowił jednak odpowiedzieć kibicowi. „Jaki wynik? Jaki wynik? No jaki wynik? Ale co się tu burzysz? Co się tu burzysz za kratą? No to chodź, chodź. Będziesz mi się tu burzył” – krzyczał Kowalczyk do stojącego za kratą kibica.

Zachowanie Kowalczyka została zarejestrowane przez kamery, a następnie opublikowane w mediach społecznościowych TVP Sport. „No hej @PogonSzczecin. Charakternych tam macie gości, nie tylko na boisku Sebastian Kowalczyk kulturalnie, acz zdecydowanie „wyjaśnia” natrętnego delikwenta na stadionie Piasta W końcu wynik mówi sam za siebie” – napisali przedstawiciele TVP Sport na profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

No hej @PogonSzczecin 👋 Charakternych tam macie gości, nie tylko na boisku 😉



Sebastian Kowalczyk 𝗸𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗻𝗶𝗲, 𝗮𝗰𝘇 𝘇𝗱𝗲𝗰𝘆𝗱𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗲 "wyjaśnia" natrętnego delikwenta na stadionie Piasta 🤫 W końcu wynik mówi sam za siebie 🤷‍♂️#PIAPOG #Ekstraklasa #tvpsport pic.twitter.com/PIt8xQLY0V — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 5, 2022

Sebastian Kowalczyk ma 23 lata. Jest wychowankiem Salosu Szczecin. Do Pogoni dołączył w 2012 roku, jeszcze jako junior.