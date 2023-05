W sieci pojawiło się nagranie, na którym dwaj piłkarze Barcelony dziękowali… kibicom z Rosji za wsparcie. Zapowiadali również, że „niedługo się spotkają”. Choć nagranie nie jest oficjalnym materiałem klubu z Katalonii, to i tak wywołało olbrzymi skandal.

Piłkarze Barcelony Sergiego Roberto i Alejandro Balde wystąpili na nagraniu opublikowanym przez Okko Sport. Radio ZET wyjaśnia, że nagranie powstało w ramach współpracy Barcelony z rosyjskim bukmacherem 1XBet. Klub nie zerwał umowy z firmą po inwazji na Ukrainę, a w trakcie sobotniego meczu z Realem Sociedad pokazywał jej logo na bandzie wokół boiska.

Piłkarze Barcelony na nagraniu zwrócili się do kibiców z Rosji i zapewniali ich, że „za niedługo się zobaczymy!”, „również jesteście częścią tego sukcesu”, „mamy nadzieję, że wygramy jeszcze więcej tytułów” i dziękowali „za trzymanie kciuków i waszą energię”.

Materiał wywołał skandal. Do sprawy odniósł się m.in. ukraiński komentator Witalij Krawczenko w trakcie transmisji meczu Barcelony z Realem Sociedad. Tłumaczenie jego wypowiedzi podał użytkownik Twittera Piotr Słonka – BuckarooBanzai.

„Podczas gdy Rosja bombarduje spokojne ukraińskie miasta rakietami, zabijając ludność cywilną, gdy nasi bohaterowie umierają, a zwykli Rosjanie w milczeniu przyglądają się, a nawet wspierają tę wojnę– Barcelona nagrywa filmik, w którym zwraca się do rosyjskich fanów i dziękuje im. Wstyd dla Barcelony, Alejandro Balde i Sergi Roberto za ten czyn. Widzimy wsparcie całej Hiszpanii– bronią, słowem, pomocą humanitarną i jesteśmy za to nieskończenie wdzięczni. I tak, widzieliśmy wideo, na którym prezydent Barcelony Joan Laporta zwraca się do Ukraińców ze słowami wsparcia. Ale apel Balde i Roberto do rosyjskich fanów to próba siedzenia na dwóch krzesłach. I potępiamy to” – powiedział Krawczenko.

❗Wczoraj podczas transmisji meczu Barcy z Realem Sociedad komentator ukraińskiej platformy Megogo @v_kravchenko97 zwrócił się po hiszpańsku do kibiców z tego kraju:



"Podczas gdy Rosja bombarduje spokojne ukraińskie miasta rakietami, zabijając ludność cywilną, gdy nasi… https://t.co/iRC2HdDu3t — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 21, 2023

Przeczytaj również:

Źr. twitter; Radio ZET