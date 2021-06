Co piłkarze reprezentacji Polski sądzą na temat dalszej pracy z Paulo Sousą? Ich stanowisko trafiło już do mediów społecznościowych.

Zbigniew Boniek, prezes PZPN, podczas konferencji prasowej zapowiedział, że dopóki on będzie włodarzem polskiego związku, Paulo Sousa nadal będzie szkoleniowcem naszej reprezentacji. „Paulo Sousa ma kontrakt z PZPN do końca eliminacji. Jest bardzo dobrym trenerem, pociągnął za sobą zawodników i to była drużyna grająca inaczej niż to do czego byliśmy przyzwyczajeni” – oświadczył „Zibi”.

A co o pracy portugalskiego trenera sądzą zawodnicy naszej drużyny narodowej? Do tej informacji udało się dotrzeć Mateuszowi Ligęzie, dziennikarzowi sportowemu Polskiego Radia. Zacytował on na swoim profilu społecznościowym wypowiedź rzecznika PZPN, Jakuba Kwiatkowskiego. Ten przyznał, że piłkarze stoją murem za Portugalczykiem.

„Drużyna jest za tym, aby trener Sousa kontynuował swoją pracę. Wczoraj na ten temat rozmawiałem po meczu z Robertem Lewandowskim i deklaracja jest jasna” – mówi Kwiatkowski, którego na Twitterze cytuje Mateusz Ligęza. „Piłkarze uważają, że coś drgnęło i ich gra z przodu się poprawiła, ale trzeba popracować nad defensywą” – dodaje rzecznik PZPN.

Kuba Kwiatkowski: Drużyna jest za tym, aby trener #Sousa kontynuował swoją pracę. Wczoraj na ten temat rozmawiałem po meczu z Robertem Lewandowskim i deklaracja jest jasna. Piłkarze uważają, że coś drgnęło i ich gra z przodu się poprawiła, ale trzeba popracować nad defensywą. — Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) June 24, 2021

Wcześniej w podobnym tonie wypowiadali się także pojedynczy piłkarze naszej kadry. Wielkim orędownikiem Sousy jest m.in. Wojciech Szczęsny. „To co lubię u Sousy, to fakt, że nie wie o klimacie wokół tej drużyny z przeszłości. Ogląda trening, widzi 17-letniego dzieciaka, podoba mu się i wpuszcza go na boisko w meczu z Hiszpanią ” – powiedział bramkarz.