Mrożące krew w żyłach nagranie przedstawiające podejście do lądowania samolotu linii WizzAir podbiło sieć. Siedzący za sterami polski pilot musiał zmierzyć się z porywistym wiatrem w Birmingham. O wydarzeniu piszą światowe media.

Niedzielny lot W61301 z Warszawy do londyńskiego lotniska Luton, został przekierowany na port lotniczy w Birmingham. Powodem był sztorm Ciara niosący ze sobą ekstremalne warunki atmosferyczne. Jednak piloci Airbusa A321 zastali potężne podmuchy wiatru także na lotnisku zastępczym.

Podejście do lądowania zostało zarejestrowane kamerą. Widać na nim, jak żywioł miota maszyną, a pilot stara się ustabilizować kurs. Jak informuje RMF24.pl za sterami siedział kapitan Grzegorz Siekierda. Pilot wykorzystał swoje doświadczenie i używając specjalnej techniki – manewrowania dziobem pod wiatr – bezpiecznie osiada na pasie lotniska.

„Sensacyjne lądowanie”, „Spektakularny manewr” – zachwycają się media. O lądowaniu piszą nie tylko lokalne brytyjskie media, a także m.in. New York Post, czy Yahoo News. Umiejętności pilota doceniają także internauci. „Czapki z głów, kapitanie” – czytam w jednym z komentarzy.

W ostatnich dniach nie tylko polska załoga musiała się mierzyć z huraganowym wiatrem. W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań, na których zarejestrowano próby lądowania.

