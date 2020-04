Minister edukacji, Dariusz Piontkowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja. Jednocześnie minister zapewnił, że w tym roku odbędą się matury, egzamin ósmoklasisty i egzaminy zawodowe. Podał konkretne terminy.

Po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wspólnej konferencji wystąpili Dariusz Piontkowski i Łukasz Szumowski. „Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek.” – mówił Piontkowski. „To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja.” – dodał minister edukacji.

Piontkowski poinformował, że tegoroczne matury rozpoczną się 8 czerwca. „Chcielibyśmy, aby one w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną, nie miały tej części ustnej. Będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne.” – zapowiedział minister. „Matury potrwają do końca czerwca, rozpoczną się od egzaminu z języka polskiego.” – zaznaczył.

Nie tylko matury

W czerwcu odbędą się nie tylko matury. „Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające klasyfikacje zawodowe, a potem, w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych tak, aby mogli oni dokończyć praktyki.” – powiedział Piontkowski.

Minister dodał, że dodatkowe matury, dla osób, które nie mogły uczestniczyć wcześniej, odbędą się na początku lipca. „Przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września. Wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września” – powiedział Piontkowski.

Minister zaznaczył, że matury i inne egzaminy odbędą się z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa. „Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w odpowiedniej odległości od pozostałych uczniów, aby przeprowadzenie tych egzaminów było bezpieczne dla uczniów, nauczycieli i ich rodzin” – mówił Piontokowski.

