Piotr Zieliński opuści dziś zgrupowanie reprezentacji Polski w Opalenicy – informuje „Przegląd Sportowy”. Zawodnik nie będzie do dyspozycji Paulo Sousy podczas zbliżającego się meczu z Rosją. Na szczęście, przyczyną nieobecności pomocnika nie jest kontuzja.

Piotr Zieliński nie zagra we wtorek podczas meczu towarzyskiego z Rosją. Jak podaje „Przegląd Sportowy”, pomocnik SSC Napoli i reprezentacji Polski otrzymał zgodę na wyjazd z Opalenicy w piątek po południu. Na szczęście przyczyną nie jest kontuzja. Zieliński ma w najbliższych dniach zostać ojcem.

Nieobecność Piotra Zielińskiego to szansa dla pozostałych środkowych pomocników, by pokazać się z dobrej strony. Paulo Sousa będzie miał do dyspozycji między innymi Karola Linettego, Mateusza Klicha czy Kacpra Kozłowskiego – jednego z tych zawodników, których obecność w kadrze na Euro była zaskoczeniem.

Reprezentacja Polski jeszcze przed Mistrzostwami Europy rozegra dwa mecze towarzyskie – z Rosją we Wrocławiu i z Islandią w Poznaniu. Wiadomo, że Paulo Sousa nie będzie mógł skorzystać z Arkadiusza Milika, który walczy z kontuzją kolana i wciąż ma nadzieję na powrót do zdrowia przed Euro. Przypomnijmy, że na mistrzostwa na pewno nie pojedzie z kolei Krzysztof Piątek.

Czytaj także: Podczas konferencji prasowej padły słowa o Brzęczku. Krychowiakowi puściły nerwy

Źr.: Przegląd Sportowy