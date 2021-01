Piotr Żyła skończył dziś 34 lata. Z okazji urodzin stanął wraz z drużyną na drugim stopniu podium w Zakopanem. Od dziennikarzy TVP Sport otrzymał jednocześnie nietypowy prezent.

O rywalizacji o Złotego Bażanta podczas tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni zrobiło się bardzo głośno. Momentami niemal przyćmiewał on zawody, których celem była oczywiście słynna statuetka Złotego Orła. Inicjatorem zabawy był oczywiście Piotr Żyła.

Dziś Żyła kończy 34 lata. Wczoraj niestety został zdyskwalifikowany i w niedzielę nie zobaczymy go w konkursie indywidualnym. Na szczęście mógł wystąpić w zawodach drużynowych i spisał się z bardzo dobrej strony. Wraz z Kamilem Stochem, Andrzejem Stękałą i Dawidem Kubacki stanął na drugim stopniu podium.

Po zawodach Żyła otrzymał od dziennikarzy TVP Sport nietypowy prezent. Była to… statuetka bażanta. Widać było, że skoczkowi upominek przypadł do gustu. „Ojej! (…) Dziękuję, dziękuję bardzo. No piękny, piękny. Spożyć go nie spożyję, ale jest bardzo ładny. Na pewno sobie postawię tę statuetkę” – powiedział.

„Na pianinie?” – zasugerował dziennikarz TVP, któremu Żyła wcześniej zdradził, że zamierza się uczyć gry na instrumencie. „Może sobie stać na pianinie” – odparł skoczek.

Cały wywiad można zobaczyć poniżej.

Ojojoj, jaki prezent. 😁😁😁 Złoty Bażant doleciał do Zakopanego i jest już we właściwych rękach. 😀😍 Wszystkiego najlepszego dla Piotra Żyły z okazji 34. urodzin❗🎂🍾 #skokoholicy #skijumpingfamily #tvpsport pic.twitter.com/L2sl43qJKz — TVP SPORT (@sport_tvppl) January 16, 2021

Czytaj także: Piotr Żyła pomoże WOŚP: Mam kombinezon na zbyciu może ktoś chętny?

Źr.: Twitter/TVP SPORT