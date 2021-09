W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego – poinformowała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Kierownictwo PiS odniosło się do spekulacji na temat polexitu.

Ostatnie tygodnie upłynęły pod znakiem nowego konfliktu na linii Warszawa-Bruksela. Oliwy do ognia dolewały eurosceptyczne wypowiedzi czołowych polityków obozu rządzącego – szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz Marka Suskiego. W mediach powrócił szybko temat polexitu.

Na napięcia zareagowało kierownictwo PiS. W środę odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego. – Na posiedzeniu zostały podjęte dwie uchwały. Powiem o tej pierwszej, najważniejszej, bardzo doniosłej dla nas – poinformowała rzeczniczka Anita Czerwińska.

– W związku z tym, że pojawiają się w ostatnim czasie kłamliwe informacje na temat stanowiska PiS w sprawie przynależności Polski do UE, postanowiliśmy uchwałą Komitetu Politycznego odnieść się do tego. Uchwała nosi tytuł „w sprawie przynależności Polski do UE oraz suwerenności RP – dodała.

Następnie rzeczniczka partii Jarosława Kaczyńskiego streściła główne tezy dokumentu. – Oczywiście zaczynamy od tego, że jesteśmy państwem europejskim od ponad tysiąca lat. Wykluczamy możliwość Polexitu, ponieważ rzeczywistością naszego kontynentu jest UE. To przepisywanie nam przez totalną opozycję czegoś, czego absolutnie nie planowaliśmy – podkreśliła.

Czerwińska wyjaśnia, że PiS nie planuje polexitu. – Wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do UE, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Chcemy żeby Polska była członkiem UE i pozostała państwem suwerennym. Odnosimy się również do tego, że UE potrzebuje głębokich zmian – zastrzegła.